Дмитриев подаст в суд на The Washington Post из-за искажения фактов

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев намерен подать иск в суд против газеты The Washington Post из-за повторного искажения фактов. Об этом дипломат написал в комментарии к ранее опубликованном посту в соцсети Х.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат в публикации] — так и не исправили», — написал Дмитриев.

The Washington Post 18 октября опубликовал материал, в котором Дмитриеву приписали чужую цитату. Издание обвинили в том, что оно исказило факты. Редакция принесла извинения и исправила материал.

Однако 28 октября Дмитриев заявил, что накануне сотрудница редакции снова использовала некорректные формулировки.