Дмитриев обвинил The Washington Post в приписывании цитат

Американская газета The Washington Post искажает факты и приписывает людям фразы, которые они не говорили. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что газета приписала ему чужие высказывания. Дмитриев назвал случившееся «очередным показательным случаем искажения правды» от западного издания.

«Я просто перепостил сообщение из Telegram-канала, но в статье приписали эти цитаты мне», — объяснил он.

The Washington Post опубликовала статью, в которой Дмитриеву приписали слова «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».

Ранее генеральный директор РФПИ предложил построить под Беринговым проливом туннель, который свяжет Россию и Аляску. Он опубликовал архивные документы по проекту моста мира «Кеннеди — Хрущев» и призвал реализовать эту идею.

По его словам, коридор можно назвать «Путин — Трамп». Строительством туннеля он посоветовал заняться компании миллиардера Илона Маска Boring Company, цена проекта в этом случае составит около восьми миллиардов долларов. Благодаря современным технологиям переправу можно возвести за восемь лет или меньше, добавил Дмитриев.