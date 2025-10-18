The Washington Post извинилась перед главой РФПИ Кириллом Дмитриевым за ошибку

Американское издание The Washington Post извинилось перед главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым за ошибочно приписанную ему цитату. Также журналисты внесли изменения в статью.

«Еще один поразительный пример искажения фактов от фейкового The Washington Post. Я просто репостнул запись из Telegram-канала — а в вашей статье эти цитаты приписали мне. Это все равно что винить пользователей за ретвиты. Немедленно исправьте, извинитесь и начните внутреннюю проверку», — потребовал Дмитриев в своем аккаунте в X.

Ранее газета опубликовала цитату «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех», в качестве автора указав Дмитриева.

После его требования редакция признала ошибку и опубликовала извинения, а также внесла корректировку в материал.

