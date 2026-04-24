Дмитриев отреагировал на заявление о возможном приглашении Путина на саммит G20

Россия всегда была частью «Большой двадцатки». Так спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал возможное приглашение главы государства Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Ранее газета The Washington Post сообщила о намерении президента США Дональда Трампа пригласить Путина на саммит. Во время мероприятия в Белом доме Трамп заявил, что приезд российского лидера был бы очень полезным. Несмотря на то, что Россия все еще является членом «Большой двадцатки», американский президент усомнился в приезде Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что формат участия Москвы в декабрьском саммите в Майами пока не определили. Решение примут ближе к дате мероприятия.