Трамп: приезд Путина на саммит G20 был бы полезен, но вряд ли он его посетит

В декабре в Майами должен пройти саммит G20. Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на это мероприятие, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на гольф-курорте Трампа в Майами. В заявлении Госдепа США говорилось, что американский лидер неоднократно говорил, что Россия может присутствовать на встречах G20.

«На данный момент официальных приглашений разослано не было, но Россия является членом G20 и будет приглашена для участия в министерских встречах и саммите лидеров», — заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа на условиях анонимности.

Глава Белого дома заявил, что приезд Путина на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. При этом отметил, что ему неизвестно, пригласили ли уже российского лидера на это мероприятие. Трамп также усомнился, что Путин лично посетит саммит, сообщило РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о непредсказуемости американской администрации. По его словам, это осложняет диалог с Москвой.