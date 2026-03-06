Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг информацию об уходе с поста спецпредставителя президента, который он занимает по совместительству. Об этом он написал в соцсети X .

«Нет. Слишком много фейков от людей, которые не ценят правду», — ответил он на вопрос подписчика.

Ранее сам Дмитриев призвал уволить председательницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас. По его словам, обе повели «идиотскую» и близорукую политику по поставкам энергоносителей из России, и теперь европейским странам необходимо будет выплатить репарации.

Еще до этого спецпредставитель президента потребовал уйти в отставку от премьера Великобритании Кира Стармера, который, по его словам, чуть не спровоцировал ядерную войну и теперь пытается скрыть свой позор.