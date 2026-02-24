Дмитриев: Стармер должен уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку. Свое заявление он опубликовал в соцсети X .

Дмитриев резко раскритиковал высказывания Стармера, заявив, что тому следует покинуть пост.



«Стармер должен уйти в отставку, прежде чем попытаться скрыть свой позор, спровоцировав ядерную войну», — написал он.

Комментарий прозвучал на фоне сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки о том, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По версии российской разведки, такой шаг должен позволить Киеву претендовать на более выгодные условия завершения конфликта за счет обладания атомной или грязной бомбой.