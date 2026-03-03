Председательницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас надо уволить за принятые ими неверные решения по вопросам закупок энергоносителей у России. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Сначала искупите вину», — добавил он.

Дмитриев назвал политику Европы по российским энергоносителям идиотской и близорукой и согласился с мнением, что в первую очередь репарации должна получить сама Россия.

Тем временем биржевые цены на газ в Европе впервые с января 2023 года преодолели отметку в 700 долларов за 1000 кубометров. Растут на торгах и котировки российских нефтяных компаний — в среднем на 3-4%.