Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обладает суперспособностью всегда оказываться неправым. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«После отставки Стармера ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем будут делать прямо противоположное его советам. Быть всегда неправым — это суперсила», — написал он в соцсети X.

В Великобритании 7 мая прошли выборы в местные органы власти. Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса. В законодательные органы Англии она провела на 1,4 тысячи меньше своих представителей, чем раньше. В шотландском парламенте, где 129 мест, число депутатов от лейбористов уменьшилось на четыре.

Ранее Дмитриев заявил, что Стармер может покинуть свой пост уже на следующей неделе. Он напомнил, что еще в апреле прогнозировал уход британского премьера, предвидя именно такое развитие событий. Также он предрек скорый крах Великобритании из-за правления Стармера.