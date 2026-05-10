Дмитриев заявил о возможной отставке Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть свой пост уже на следующей неделе. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Как я и предсказывал, депутаты-лейбористы и некоторые члены кабмина отвернулись от Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера намечена на следующую неделю», — написал Дмитриев.

Он напомнил, что еще в апреле прогнозировал уход британского премьера, предвидя именно такое развитие событий.

Ранее около 30 британских парламентариев от лейбористов призвали Стармера уйти в отставку после неудачи партии на региональных выборах. Незадолго до этого отдельные ее члены стали отстраняться от премьер-министра из-за его низкой популярности и токсичного имиджа.