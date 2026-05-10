Великобритания не выдержит еще одного года с Киром Стармером во главе правительства. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Бедная Британия не переживет даже еще одного года со „стойким“ Киром, не говоря уже о его желании провести еще „10 лет на Даунинг-стрит, 10“ (резиденция премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.)», — заявил Дмитриев.

По его словам, однопартийцы Стармера из Лейбористской партии уже предпринимают попытки сместить его с поста. Один из высокопоставленных членов блока называл его неискренним и двуличным человеком, а также заявил, что у Стармера есть только враги и нет последователей.

Дмитриев уже заявлял, что отставка британского премьера — лучший сценарий для жителей страны. Сам Стармер ранее говорил, что хотел бы проработать на Даунинг-стрит еще 10 лет.