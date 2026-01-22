Дмитриев хлестко наказал Финляндию за нелепый конфуз

Президент Финляндии Александр Стубб стал объектом насмешек из-за своих противоречивых заявлений об обороноспособности Европы. Его поведение в Х прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом для критики стал конфуз во время интервью, где Стубб запутался в собственных словах буквально за 11 минут. Сначала политик уверенно провозгласил, что Европа «однозначно» способна защитить себя сама, не опираясь на помощь США.

Однако когда журналисты спустя несколько минут попросили его уточнить эту мысль, президент Финляндии пошел на попятную. Он заявил, что никогда не произносил подобного, и назвал прямую цитату «неточной».

Дмитриев охарактеризовал такой подход фразой «типичный Стубб».

«Риторика важнее содержания. Сауна важнее реальности», — констатировал глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев вспомнил о сауне в контексте недавнего заявления Стубба. Президент Финляндии в беседе с прессой допустил, что совместный поход в сауну с Трампом помог бы решить вопрос с Гренландией.

Американский лидер Дональд Трамп требовал передачи Гренландии США. На форуме в Давосе 21 января он пообещал, что не станет применять силу, хотя ранее говорил, что рассматривает военное разрешение вопроса.

В тот же день Трамп провел беседу с генсеком НАТО. После этого он заявил, что они с Рютте «сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона».