Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда стран ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказывается от введения 10-процентных пошлин в отношении ряда европейских стран. Об этом он сообщил в публикации в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, такое решение принято после продуктивных переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе этих контактов, как отметил Трамп, была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и в целом по Арктическому региону. Достигнутое понимание он назвал потенциально выгодным как для США, так и для всех стран альянса.

Президент также сообщил, что обсуждения по арктической повестке продолжаются, в том числе в части вопросов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», связанного с Гренландией. Дополнительная информация, по его словам, будет обнародована по мере продвижения переговоров.

Трамп 17 января заявлял о намерении ввести с 1 февраля пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Он связывал это решение с позицией этих стран по вопросу Гренландии и допускал повышение тарифов до 25% с июня, если договоренность о сделке не будет достигнута. Тогда же Трамп отмечал, что США, по его оценке, на протяжении многих лет фактически субсидировали европейские страны, не вводя торговых ограничений.