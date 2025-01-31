Для иноагентов подготовили полумиллионные штрафы

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий штрафовать иностранных агентов на 500 тысяч рублей за невыполнение законных требований Минюста. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Кроме того, проект позволит заочно привлекать к ответственности иноагентов, нарушающих закон из-за рубежа, и дать Министерству юстиции право вести административное расследование таких случаев.

Ранее депутат Василий Пискарев предложил лишить иноагентов права вести просветительскую и образовательную деятельность: лекции, семинары, мастер-классы и так далее.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов. На них будут зачисляться проценты по вкладам и доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, а воспользоваться деньгами иноагенты смогут только после снятия статуса.