В Госдуме предложили запретить иноагентам вести лекции и мастер-классы

Депутат Пискарев: иноагентов нужно исключить из просветительской деятельности

В России лицам, признанным иностранными агентами, могут запретить вести просветительскую и образовательную деятельность. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев .

Комиссия государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которую он возглавляет, подготовила соответствующий пакет законопроектов.

Инициатива предполагает, что иноагенты не смогут вести лекции, презентации, семинары, круглые столы и мастер-классы для россиян.

«Считаем необходимым активизировать работу комиссии по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере безопасности, защиты и суверенитета нашей страны», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов. На них будут зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспорта и процентов по вкладам.