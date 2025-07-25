Дюмин заявил о превосходстве российского оружия над зарубежными аналогами

Российское оружие при грамотных решениях может быть эффективнее зарубежных аналогов. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, даже при схожих технических характеристиках отечественные системы показывают более высокую результативность, если ими управляют подготовленные экипажи.
Заявление прозвучало на фоне визита президента Владимира Путина в Архангельскую область. В Северодвинске он провел совещание по развитию подводных сил ВМФ, принял участие в церемонии поднятия флага на атомной подлодке «Князь Пожарский» и встретился с губернатором Александром Цыбульским.
Дюмин стал помощником президента в мае прошлого года — он ушел с поста губернатора Тульской области, где проработал около восьми лет.
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