Дюмин заявил о превосходстве российского оружия над зарубежными аналогами

Российское оружие при грамотных решениях может быть эффективнее зарубежных аналогов. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин в эфире телеканала «Россия 1» .

По его словам, даже при схожих технических характеристиках отечественные системы показывают более высокую результативность, если ими управляют подготовленные экипажи.

Заявление прозвучало на фоне визита президента Владимира Путина в Архангельскую область. В Северодвинске он провел совещание по развитию подводных сил ВМФ, принял участие в церемонии поднятия флага на атомной подлодке «Князь Пожарский» и встретился с губернатором Александром Цыбульским.

Дюмин стал помощником президента в мае прошлого года — он ушел с поста губернатора Тульской области, где проработал около восьми лет.