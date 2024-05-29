Дюмин стал секретарем государственного совета

Указ вступил в силу со дня его подписания — 29 мая. Ранее Дюмин занимал должность помощника президента, этот пост он получил 14 мая. До этого он был губернатором Тульской области.

После назначения на должность помощника Путина Дюмин выступил в Доме Дворянского собрания и попрощался с регионом и заявил жителям, что он «все равно никуда от них не денется». Во время речи экс-губернатор прослезился, но причиной слез назвал аллергию.

Незадолго до кадровых перестановок лава государства встретился с Дюминым, который тогда занимал пост губернатора. Путин обсудил с ним социально-экономическое развитие региона, обеспечение граждан жильем, поддержку медработников, военных и их семей, а также улучшение качества медицинской помощи. Дюмин во время встречи назвал Тулу оружейной столицей и рассказал о новом центре подготовки операторов БПЛА.