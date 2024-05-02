Путин и глава Тульской области Дюмин обсудили экономическое развитие региона | 360°

Власть 02 мая 2024, 13:56 Путин и глава Тульской области Дюмин обсудили экономическое развитие региона Президент Путин встретился с губернатором Тульской области Дюминым РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер и глава региона обсудили социально-экономическое развитие субъекта. Речь шла об обеспечении населения жильем, поддержке участников СВО и их семей, а также о повышении качества медицинской помощи и усиления мер поддержки работников сферы здравоохранения.

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Ранее Путин провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент поддержал идею главы города участвовать в предстоящих выборах, пожелал Беглову успехов и попросил больше работать с населением Северной столицы.

До этого российский лидер выразил уверенность, что жители Крыма поддержат кандидатуру Сергея Аксенова на выборах в сентябре на пост главы республики, сообщал RT.