Диверсантам в Крыму посоветовали заранее писать завещание

Он сказал, что благодаря работе военных и спецслужб в Крыму удалось предотвратить теракты на железной дороге и объектах инфраструктуры. При подготовке одной из диверсий злоумышленники подорвались на собственной взрывчатке. Аксенов заявил, что для него неважно, схватят преступников живыми или мертвыми.

«Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, так сказать, и все, обменялись всеми бумагами, завещание написали», — сказал глава республики.

ФСБ показала задержание диверсантов, которые работали на украинские спецслужбы. Один из пяти злоумышленников — главарь банды — получил смертельные ранения, когда доставал взрывчатку из тайника.