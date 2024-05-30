Диверсантам в Крыму посоветовали заранее писать завещание
Глава Крыма Аксенов призвал Украину засылать диверсантов, написавших завещание
Силовики обеспечили безопасность Крыма. Диверсантам следует написать завещание, прежде чем отправляться на полуостров ради совершения преступления, заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Он сказал, что благодаря работе военных и спецслужб в Крыму удалось предотвратить теракты на железной дороге и объектах инфраструктуры. При подготовке одной из диверсий злоумышленники подорвались на собственной взрывчатке. Аксенов заявил, что для него неважно, схватят преступников живыми или мертвыми.
«Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, так сказать, и все, обменялись всеми бумагами, завещание написали», — сказал глава республики.
ФСБ показала задержание диверсантов, которые работали на украинские спецслужбы. Один из пяти злоумышленников — главарь банды — получил смертельные ранения, когда доставал взрывчатку из тайника.