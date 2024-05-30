Диверсантам в Крыму посоветовали заранее писать завещание

Глава Крыма Аксенов призвал Украину засылать диверсантов, написавших завещание

Фото: РИА «Новости»

Силовики обеспечили безопасность Крыма. Диверсантам следует написать завещание, прежде чем отправляться на полуостров ради совершения преступления, заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он сказал, что благодаря работе военных и спецслужб в Крыму удалось предотвратить теракты на железной дороге и объектах инфраструктуры. При подготовке одной из диверсий злоумышленники подорвались на собственной взрывчатке. Аксенов заявил, что для него неважно, схватят преступников живыми или мертвыми.

«Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, так сказать, и все, обменялись всеми бумагами, завещание написали», — сказал глава республики.

ФСБ показала задержание диверсантов, которые работали на украинские спецслужбы. Один из пяти злоумышленников — главарь банды — получил смертельные ранения, когда доставал взрывчатку из тайника.

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