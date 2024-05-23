Террорист в Крыму подорвался на собственной бомбе

Аксенов: в Крыму террорист подорвался при подготовке теракта на поезде

Одна из последних попыток совершить теракт в Крыму обернулась гибелью самого злоумышленника. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что покойный хотел заложить бомбу на железной дороге, но подорвался на ней.

В эфире телеканала «Крым 24» Аксенов отметил, что все группы, которые когда-либо совершали теракты в Крыму, уже задержали, а их преступления раскрыли. Последний случай произошел в Кировском районе.

«Хороший конец, я считаю, для того, кто нес взрывчатку заложить под поезд. <…> Хотели совершить теракт, на железную дорогу заложить взрывное устройство. Сдетонировало», — сказал он.

Аксенов заявил, что террористов ожидают только два пути — тюрьма или смерть. Заказчик нападений, по его словам, всем известен.

Глава Крыма заявил, что с начала 2024 года силовики предотвратили четыре покушения на его жизнь. Подозреваемых, по его информации, задержали.