Теракты на железной дороге предотвратили в Крыму
ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов на железнодорожных объектах на территории Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным ФСБ, украинская сторона завербовала пятерых жителей республики. Один из них подорвался, когда извлекал взрывное устройство для теракта из тайника.
«ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами», — указали в пресс-службе.
Завербованные местные жители направляли украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, а также координаты объектов ПВО и энергетического комплекса. Координаторы терактов собирались заблокировать движение поездов в нескольких районах республики, добавили в ведомстве.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, как украинские спецслужбы занимаются вербовкой своих агентов. По его словам, они активно вовлекают подростков в террористическую деятельность.