Теракты на железной дороге предотвратили в Крыму

ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов на железнодорожных объектах на территории Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ФСБ, украинская сторона завербовала пятерых жителей республики. Один из них подорвался, когда извлекал взрывное устройство для теракта из тайника.

«ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами», — указали в пресс-службе.

Завербованные местные жители направляли украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, а также координаты объектов ПВО и энергетического комплекса. Координаторы терактов собирались заблокировать движение поездов в нескольких районах республики, добавили в ведомстве.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, как украинские спецслужбы занимаются вербовкой своих агентов. По его словам, они активно вовлекают подростков в террористическую деятельность.