Вуколова освободили от должности замминистра юстиции

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — следует из документа.

Указ вступит в силу со дня его подписания главой государства.

Вуколов занял пост замглавы Минюста 21 сентября 2021 года. До этого он был директором департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста. С 2019 по 2020 год занимал должность министра труда и соцзащиты, с 2013-го по 2019-й трудился на посту руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

В октябре 2024 года Путин освободил Андрея Дыдыкина с должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства.