Вуколова освободили от должности замминистра юстиции

Президент Владимир Путин освободил Всеволода Вуколова от должности заместителя главы Минюста. Указ российского лидера разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — следует из документа.
Указ вступит в силу со дня его подписания главой государства.
Вуколов занял пост замглавы Минюста 21 сентября 2021 года. До этого он был директором департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста. С 2019 по 2020 год занимал должность министра труда и соцзащиты, с 2013-го по 2019-й трудился на посту руководителя Федеральной службы по труду и занятости.
В октябре 2024 года Путин освободил Андрея Дыдыкина с должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства.
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