Депутатов обязали согласовывать зарубежные поездки

Депутатов и сенаторов лишат мандата за несогласованный выезд за границу

В Госдуме приняли закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов при их несогласованном выезде за границу. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Законом устанавливается обязанность сенатора и депутата ГД, планирующих выезд за пределы России, согласовывать свой выезд, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки такого информирования будут в дальнейшем определены советами ГД и Совфеда», — указали в Госдуме.

Если чиновники нарушат возложенные на них обязательства, то их полномочия могут прекратить досрочно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что правовые последствия устанавливают для случаев, когда нарушения уже допустили.

«Избиратели наверняка нас поддержат, что мы принимаем такие самоограничения», — подчеркнул он.

Володин обратил внимание, что главными качествами парламентария считает самодисциплину и трудолюбие.

Председатель Госдумы также отмечал, что после принятия подобного решения избираться будут люди, которые понимают, что работают в интересах страны.

Закон вступит в силу с момента его официального публикования.