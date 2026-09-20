Депутат округа Люберцы Блинов оценил технологичность ЦОН в Одинцове

Депутат Совета Депутатов городского округа Люберцы Алексей Блинов ознакомился с работой Центра общественного наблюдения в Одинцове. Он рассказал, что использование технологий помогает обеспечить максимальную прозрачность выборов.

Депутат округа высоко оценил организацию контроля за ходом голосования.

«Здесь достаточно доступный для всех людей формат, как можно контролировать ход выборов. Центр мониторинга фиксирует, если есть какие-то недочеты, по камерам все видно», — подчеркнул он.

Блинов назвал выборный процесс предельно прозрачным и призвал граждан исполнить свой гражданский долг. Он напомнил, что сегодня последний день, когда можно проголосовать.

Россияне с 18 по 20 сентября выбирают депутатов в Госдуму IX созыва. Также в зависимости от региона они голосуют за губернаторов, глав муниципальных образований и региональных парламентариев. Всего в федеральном бюллетене представили 10 партий.