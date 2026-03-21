Депутат Миронов предложил поддержать отечественные IT-компании госфинансированием и льготами

В России могут изменить правила поддержки технологических компаний и ввести отдельную категорию для IT и ИИ стартапов. С такой инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова, как сообщило РИА «Новости» .

Авторы инициативы уже выдвинули ее официальным обращением главе Минцфиры. Депутаты предлагают отчасти пересмотреть правила налогообложения для растущего технологического бизнеса.

Суть их идеи заключается в создании особой категории налогообложения под названием «МСП+». В эту группу должны войти стартапы в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, чей годовой доход еще не превысил отметку в 1,5 миллиарда рублей.

Миронов пояснил, что его предложение может решить вопрос чрезмерного налогового бремени для развивающихся техно-стартапов.

Как добавила Лантратова, при достижении определенного уровня дохода налоговая нагрузка на такие компании резко увеличивается. Это не дает им вкладывать прибыль в дальнейшее развитие и блокирует экспортный потенциал.

Новая категория «МСП+» позволит IT-фирмам легально сохранять право на использование «упрощенки» и не платить НДС при продаже отечественного программного обеспечения.

Помимо налоговых послаблений, инициатива предполагает введение прямых мер финансовой поддержки. Речь идет о целевых субсидиях на проведение научных работ, а также о грантах на экспортную экспансию.

