Сергей Миронов предложил давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил пересмотреть условия семейной ипотеки, сделав ее доступной для семей с детьми от семи до 16 лет. Соответствующее письмо направили вице-премьеру России Татьяне Голиковой, оно оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

«Считаем необходимым расширить возрастной критерий, предоставив право на участие в программе „Семейная ипотека“ гражданам Российской Федерации, имеющим ребенка, возраст которого не превышает 16 лет на дату заключения кредитного договора», — заявили в документе.

Миронов в беседе с агентством напомнил, что сейчас претендовать на льготную ипотеку могут лишь родители детей до семи лет. Кроме того, парламентарий призвал снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. Сейчас он 20%, что для многих россиян неподъемная сумма даже по льготным условиям.

В связи с этим «Справедливая Россия» предложила разрешить оформление кредита с нулевым первым взносом. Для начала тем, кто готов оставить в залог предыдущую квартиру.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что семейная ипотека стала самой востребованной у россиян. Ее доля на рынке в 2025 году составила 90%.