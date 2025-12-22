День Путина начался с посещения Эрмитажа

Владимир Путин и Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, встретились в главном музее Петербурга. Как сообщила пресс-служба Кремля, они ожидают прибытия глав делегаций государств — участников СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что лидерам стран СНГ перед неформальным саммитом в Петербурге проведут экскурсию по Эрмитажу.

В первый день визита в Санкт-Петербург российский президент сосредоточился на протокольных и официальных мероприятиях. Он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Там обсуждали развитие интеграции в рамках ЕАЭС.

Также в городе прошла церемония вручения премии мира имени Льва Толстого. Лауреатами стали президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Накануне самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге. Он участвует в заседаниях Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее стал известен предновогодний график Путина. Президент проведет совещание по государственной программе вооружений, а также возглавит заседание Госсовета по кадровым вопросам.