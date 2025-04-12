Делегация Роскосмоса возложила цветы к месту захоронения Королева и Гагарина

Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым почтила память первопроходцев космоса. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Представители Роскосмоса возложили цветы к мемориалу у Кремлевской стены на Красной площади, где похоронены основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев, первый космонавт Юрий Гагарин и другие деятели ракетно-космической отрасли России.

VK Видео и Роскосмос совместно подготовили ко Дню космонавтики проект «Разрушители мифов». Космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов вместе с артистами разобрали сцены в космосе из разных фильмов и рассказали, что могло быть на самом деле, а что сценаристы выдумали для остроты сюжета. Основной ошибкой назвали нарушение законов физики.

В честь Дня космонавтики Telegram-канал 360.ru опубликовал подборку заголовков из возможного будущего. Через 50 или 100 лет человечество может отправлять апельсины на Марс и строить дачи на Меркурии.