Апельсины на Марсе, пробки на Сатурне. Заголовки из будущего ко Дню космонавтики

Через 50 или 100 лет в Сети могут появиться сообщения о жизни на Марсе, Юпитере и Сатурне. В честь Дня космонавтики Telegram-канал 360.ru опубликовал подборку заголовков из возможного будущего.

«Ко Дню космонавтики мы включили фантазию и собрали подборку заголовков, которые вполне могут появиться в лентах через 50 лет, но, может, и 100», — отметили авторы канала.

Будущее начинается с воображения, и что-то из написанного станет возможным. В подборке отметили практически все планеты Солнечной системы:

«На Марс прибыл первый груз апельсинов» — теперь там есть не только вода, но и витамины;

«Открыта бюджетная орбитальная дача на Меркурии»: ближе к Солнцу — теплее и дешевле;

«Общественный транспорт до Юпитера — теперь с пересадкой в Крыму»;

«На Титане обнаружили первое озеро с уточками» — не ищите смысла, ищите веселье.

Первым с Днем космонавтики россиян поздравил экипаж МКС — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики запланированы по всей стране.