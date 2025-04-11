Российские космонавты разрушили популярные мифы о своей работе

VK Видео и Роскосмос совместно подготовили ко Дню космонавтики проект «Разрушители мифов». В нем приняли участие космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов.

Специалисты вместе с известными артистами разобрали сцены в космосе из разных фильмов и рассказали, что могло быть на самом деле, а что сценаристы выдумали для остроты сюжета.

«Основные ошибки в кино ― это нарушение законов физики и преувеличение того, как работают системы», — отметил Борисов.

Однако Матвеев заступился за кинематографистов и сказал, что если снимать все так, как на самом деле, то это будет слишком скучно смотреть.

Также космонавты рассказали о двухнедельном карантине перед полетом, традициях и суевериях, в том числе о фильме «Белое солнце пустыни».

«Мы решили объединить два мира, организовав встречу киноиндустрии и настоящего космоса, чтобы узнать, как все происходит на самом деле», — подчеркнул модератор встречи, PR-директор соцсети Дмитрий Лушников.

Увидеть эфир можно на VK Видео.