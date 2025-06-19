«Даже обсуждать не хочу». Путин отреагировал на план Израиля по Хаменеи

Представителей международных информагентств заинтересовала возможная реакция России на убийство Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Президент Владимир Путин ответил, что не хотел бы даже обсуждать такую вероятность.

«Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос: „Я даже обсуждать такой возможности не желаю“», — сказал он на встрече с зарубежными журналистами в Санкт-Петербурге.

Россия, по словам президента, готова обеспечить интересы Ирана в области применения мирного атома, чтобы снять беспокойство Израиля о безопасности. Этот вопрос уже обсуждался с израильской, американской и иранской сторонами.

Путин заверил, что в договоре о стратегическом партнерстве нет статей, связанных с обороной, и сам Иран не просил Россию об этом. Более того, в прошлом страна предлагала поработать над ее системой ПВО, но иранские власти не проявили интереса.

Он призвал учесть интересы обеих сторон при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Иранское общество, по словам Путина, объединилось вокруг власти из-за израильских атак.