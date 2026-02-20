Зеленский выразил надежду на следующий раунд переговоров в феврале

Владимир Зеленский рассчитывает еще на один раунд переговоров с Россией до конца февраля. Об этом он написал в телеграм-канале.

Прежде всего, он призвал добиться прогресса в гуманитарных вопросах.

«Обмены военнопленными должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время», — заявил Зеленский.

Кроме того, он выступил за прямую встречу глав государств и выразил надежду, что такая встреча позволит решить многие вопросы.

При этом ранее корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил, что глава киевского режима на встрече с советниками назвал переговоры провальными и призвал их подготовить страну к тому, чтобы воевать еще как минимум три года.