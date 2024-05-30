Что сказал Путин? Кадыров пообещал миллион тому, кто угадает

Кадыров пообещал 1 млн рублей разгадавшему слова Путина и Мирзиеева в его адрес

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с участием лидеров России и Узбекистана. Он пообещал в своем Telegram-канале миллион рублей тому, кто разгадает, что они сказали.

«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, получит подарок в размере одного миллиона рублей», — заявил он.

Ролик сняли на мероприятии с участием политиков. Кадыров, Путин и Мирзиеев стояла поодаль от остальных и разговаривали, наклоняясь друг к другу. В какой-то момент российский президент обнял главу Чечни и отошел, а лидер Узбекистана продолжил жать ему руку.

Кадыров заявил, что несколько человек в его окружении знают о содержании разговора. Они поклялись не разглашать эту информацию.

Кадыров участвовал в майском визите российской делегации в Узбекистан. В Ташкенте прошли двусторонние переговоры.