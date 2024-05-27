Кадыров поручил вырыть яму для Зеленского

Shot: Кадыров пообещал посадить Зеленского в яму для лечения от наркозависимости

Фото: Пресс-служба Кремля

Перед мероприятием в Ташкенте глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал избавить президента Украины Владимира Зеленского от наркотической зависимости. Для этого он поручил вырыть яму, которая заменит политику рехаб, сообщил Telegram-канал Shot.

«Дали поручение, чтобы приготовили там. <…> Хорошо кормим, на диету, на лечение поставим», — сказал он.

Кадыров заявил, что Зеленский очевидно действует «без сознания» и нуждается в лечении. Он пообещал привести в чувство украинского президента в импровизированном рехабе.

Глава Чечни прибыл в Ташкент на заседание Совета России и Узбекистана. В мероприятии принимают участие президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев.

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