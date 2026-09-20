Число проголосовавших через ДЭГ москвичей превысило 3,33 миллиона

Число участников электронного голосования в Москве составило свыше 3,33 миллиона человек. Об этом со ссылкой на общественный штаб по наблюдению сообщил ТАСС .

По его данным, избирателям выдали 3 333 017 бюллетеней. До окончания голосования осталось менее двух часов.

По состоянию на 18:00 по московскому времени общая явка в России составила 54,52%. При этом на федеральной платформе ДЭГ свои голоса отдали уже свыше 90% граждан, которые там зарегистрировались.

Голосование на выборах в Государственную думу IX созыва проходит в течение трех дней: с 18 по 20 сентября. Граждане в зависимости от региона выбирают губернаторов, глав муниципалитетов и состав местных парламентов.

Всего в бюллетене находятся 10 партий. В Московской области жители отдают голоса за депутатов Мособлдумы.