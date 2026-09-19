Четыре села на Чукотке показали стопроцентную явку избирателей

В селе Энурмино Чукотского района на второй день выборов проголосовали все 100% избирателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на окружной избирком.

Это уже четвертое чукотское село со стопроцентной явкой.

В пятницу завершили голосование жители Нутэпэльмена в муниципальном округе Эгвекинот, в субботу к ним присоединились Нешкан в Чукотском и Ванкарем в Иультинском районах.

В целом по стране явка на выборах к концу первого дня голосования составила 29,76%.

Выборы депутатов в Государственную думу проходят в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работають с 8:00 до 20:00 по местному времени, также можно проголосовать онлайн круглосуточно до 19:59 20 сентября.