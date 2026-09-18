Более двух миллионов избирателей в России проголосовали онлайн

Свыше двух миллионов избирателей проголосовали на выборах разного уровня в 32 регионах России. Данные опубликовал портал Дистанционного электронного голосования.

По состоянию на 12:30 избирателям выдали 2,08 миллиона бюллетеней по федеральному округу и избирательным округам и приняли 2,06 и 2,05 бюллетеней соответственно. Доля проголосовавших избирателей составила 51%.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на выборах в Госдуму удаленно — через ДЭГ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предпочел традиционный способ — утром в пятницу он явился на избирательный участок и опустил бюллетень в урну.