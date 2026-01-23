Более двух часов длится встреча Путина и Уиткоффа в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина и американской делегации длится уже более двух часов. О переговорах сообщили на сайте Кремля.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской — специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф, предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Путин поприветствовал спецпосланника Уиткоффа на английском языке. Он сказал, что рад снова видеть его в Москве. На что американец ответил, что тоже рад его видеть.