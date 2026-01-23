Путин поприветствовал Уиткоффа на английском языке

Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на английском языке. Трансляцию вели на сайте Кремля.

«Nice to meet you again (Рад снова вас видеть — прим. ред.)», — поприветствовал Путин.

Уиткофф ответил, что также рад видеть российского президента.

Американская делегация прибыла в Москву в четверг вечером. В ее составе, помимо Уиткоффа, — основатель компании Affinity Partners, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединенных Штатов Америки Джош Грюнбаум.

Уиткофф прибыл в российскую столицу из швейцарского Давоса, где последние дни проходил Всемирный экономический форум. Этот визит стал уже седьмым личным контактом спецпосланника с российским лидером.