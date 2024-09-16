Более 50 законов утвердили за год работы депутаты Херсонской областной Думы
Депутаты Херсонской областной Думы утвердили более 50 законов за первый год работы. Принятые документы направлены на развитие экономики, образования, здравоохранения и культуры региона.
Губернатор Владимир Сальдо напомнил — год назад в Херсонской области сформировали первый созыв парламента. По словам главы региона, утвержденные законы касаются всех сфер жизни.
«Такая активность вызвана необходимостью: для скорейшего социально-экономического восстановления нужно оперативно создавать твердую правовую базу», — уточнил Сальдо.
Председатель областной Думы Татьяна Томилина назвала интеграцию Херсонской области в социально-экономическое пространство страны приоритетной задачей депутатского корпуса.
«В условиях дефицита ресурсов, времени и кадров нам предстоит за несколько лет проделать ту работу, которую парламенты других регионов выполняли десятилетиями», — добавила она.
Население Херсона сократилось примерно в семь раз, заявил Владимир Сальдо. По его словам, областной центр превратился в пустынный город.