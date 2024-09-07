Губернатор Сальдо: население Херсона сократилось почти в 7 раз

Подконтрольный ВСУ Херсон превратился в пустынный город, в котором очень много военных, в том числе иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, население в Херсоне сократилось почти в семь раз, но Украина продолжает мобилизовывать горожан.

«Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен», — отметил он.

В своем Telegram-канале Губернатор объяснил, что украинских солдат становится все меньше. Чтобы восполнить ряды военных, Украина на деньги Запада использует наемников.

«Наемники, которые приезжают со всего мира, им же все равно где и с кем воевать. Они же флибустьеры», — добавил Сальдо.

Ранее украинские боевики выпустили за сутки 46 артиллерийских снарядов и минометных мин по населенным пунктам левобережья Днепра. В результате ударов в Алешках пострадал 79-летний местный житель.