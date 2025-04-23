Бойцам СВО предложили пройти репродуктивную диспансеризацию

Участники СВО после демобилизации могут пройти оценку репродуктивного здоровья. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с ТАСС .

«[Репродуктивная диспансеризация] доступна для всех. А для участников СВО у нас специально также проводится диспансеризация по возвращению, после демобилизации. Поэтому, конечно, они вовлечены», — заявил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что процедура демобилизации участников СВО нуждается в реформе. Член комитета ГД по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник согласился с этим мнением. По его словам, в законе следует прописать правила и причины увольнения.

Например, в случае принятия поправок демобилизоваться можно будет не только после ранения, но и по семейным обстоятельствам. Уважительных причин для увольнения со службы много, но не все они четко прописаны.