Нужна реформа. Госдуму призвали принять закон о демобилизации участников СВО

Процедура демобилизации участников СВО нуждается в реформе, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Сейчас специальная военная комиссия рассматривает каждый запрос индивидуально. Это часто создает хаос. Как отметил в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник, правила и причины увольнения действительно следует прописать в законе.

В случае принятия поправок демобилизоваться можно будет не только по ранению, но и по семейным обстоятельствам: рождение ребенка, болезнь близких. Как отметил Колесник, вариантов есть много, но пока они четко не прописаны.

«Я думаю, что это сделать пока невозможно, предусмотреть все случаи, по которым человек может быть демобилизован, кроме тех, которые уже есть. Но процесс этот идет», — заявил депутат.

По его словам, поднимался вопрос с детьми. Но если в будущем у всех будут многодетные семьи, то кто тогда будет служить.

«Нет простых решений здесь. И вот просто так каким-то федеральным законом это не описать. Надо посмотреть, собрать статистику, собрать все случаи, и тогда уже выйдет серьезный федеральный закон о демобилизации», — подчеркнул Колесник.

При этом он допустил, что документ могут создавать при призывах два раза в год. Но во время боевых действий закон требует особого подхода и условий.