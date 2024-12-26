Благополучие народа назвали главным приоритетом российских властей

Благополучие российского народа — главный приоритет для властей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в поселении Сосновском Ленинградской области.

В ходе общения с прессой Путину задали вопрос, что для него будет самым главным в следующем году.

«Самое главное — благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность», — ответил президент.

Во время пресс-конференции Путин подвел итоги прошедших за два дня саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он отметил, что участники мероприятий «стали ближе друг другу».

На заседании Совета президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян устроили публичную пикировку. Белорусский лидер предложил организовать доставку армянской делегации в Минск, если «некому их подвезти». Пашинян не стал отвечать на этот выпад.