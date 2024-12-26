Лукашенко и Пашинян устроили пикировку на саммите ЕАЭС

Александр Лукашенко и Никол Пашинян устроили публичную пикировку на саммите ЕАЭС, на котором президент Белоруссии присутствовал лично, а премьер Армении — по видеосвязи. Об этом сообщило информагентство БелТА .

Пашинян не приехал в Санкт-Петербург из-за того, что у него выявили COVID-19.

«Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко», — обратился к нему Лукашенко.

В ответ премьер Армении сообщил, что его делегация примет участие в следующем саммите, который состоится в Минске, только в режиме видеоконференции.

«А что за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — ответил ему белорусский лидер.

Глава правительства Армении ответил, что не считает правильным отвечать на этот вопрос публично.

В июне Пашинян объявил, что ни он сам, ни кто-либо из армянских политиков не поедет в Белоруссию, пока там у власти остается Лукашенко. Он обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана и в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.