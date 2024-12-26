«Стали ближе». Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с прессой после неформального саммита стран СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета рассказал о результатах работы за последние два дня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Что касается работы последних двух дней, то можно сказать коротко: мы стали ближе друг к другу», — подвел итоги президент.
Неформальный саммит стран СНГ прошел в среду в Ленинградской области, участники обсудили развитие сотрудничества. В четверг Путин принял участие в заседании ВЕЭС в узком и расширенном составе. В ходе мероприятия лидеры стран обсудили актуальные вопросы деятельности совета и перспективы развития единого рынка.
Путин пригласил глав государств СНГ принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Он выразил надежду, что военные подразделения из государств — членов СНГ смогут присоединиться к парадному шествию на Красной площади в мае 2025 года.
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