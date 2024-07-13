Страницу с биографией президента Владимира Путина обновили на сайте Кремля. Ее дополнили информацией о событиях с 2018 по 2024 годы.

Предыдущая версия завершалась итогами выборов 2018 года. Сейчас на странице есть данные об открытии движения по Крымскому мосту, чемпионате мира по футболу, пандемии коронавирусной инфекции, создании вакцины «Спутник», а также о принятии поправок в Конституцию.

Отдельную главу посвятили специальной операции. Там привели цитату Путина о том, что цель СВО — защита людей, которые в течение восьми лет подвергались геноциду со стороны Украины.

В этой главе рассказали о референдумах и присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Испанская певица и солистка группы Baccara Кристина Севилья заявила, что Путин является знаковой фигурой в истории современной России. Артиста отметила, что уважает президента как политика.