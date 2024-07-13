«Важная фигура для свой страны». Испанская певица — о Путине

Испанская певица Севилья заявила об уважении к президенту России Путину

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент Владимир Путин — знаковая фигура современной России. Таким мнением поделилась с журналистами News.ru испанская певица и солистка группы Baccara Кристина Севилья.

«Я уважаю его (Путина — прим. ред.) как политика, я знаю его уже много лет и считаю, что он важная фигура для свой страны», — отметила она.

Артистка призналась, что в целом ее не интересует политика, но, несмотря на это, она испытывает уважение ко всем политикам, включая испанских.

На днях иранский президент Масуд Пезешкиан назвал российского лидера Владимира Путина ценным стратегическим союзником. Он заявил, что иранские власти глубоко ценят эту дружбу.

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