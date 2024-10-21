Беженец из США, бразильский футболист и канадский хоккеист получили гражданство России

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому политический беженец из США Джон Роблес, бразильский футболист Дуглас Сантос и канадский хоккеист Седрик Пакетт получили российское гражданство. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Кроме них, в гражданство приняли еще 12 человек — уроженцев Белоруссии, Ливана, Туркмении, Китая, Финляндии, Перу, Армении, Узбекистана, Австралии и Латвии. Тем же указом Путин лишил гражданства трех человек по их собственной просьбе.

Роблес живет в России с 1996 года. Дуглас Сантос играет за петербургский «Зенит» с 2019-го на позициях левого защитника и опорного полузащитника и является капитаном команды. Пакетт с 2023 года играет в КХЛ за московское «Динамо».

В июле гражданином России стал сербский доброволец, участник специальной военной операции Александр Йокич, которому на родине грозило уголовное преследование.