Путин дал гражданство сербскому бойцу СВО

Президент Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Йокичу

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу, сражающемуся в зоне спецоперации. Указ разместили на сайте опубликования правовых актов.

Всего в российское гражданство приняли 22 человека. По этому же документу лишили гражданства четверых людей.

Йокичу грозила депортация из Сербии. Это связано с тем, что мужчина сражался на стороне России в конфликте на Украине. Серб неоднократно подавал документы на получение российского гражданства, но ему отказывали. К делу подключились ветеранские организации и общественность.

Йокич с 2021 года защищает Донбасс. В марте 2022 года в боях за Мариуполь он получил тяжелую контузию, второй раз мужчину ранили при штурме «Азовстали».

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